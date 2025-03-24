º£Ç¯7·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¶¥±Ë¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£20Æü¡Á23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢À¤³¦¿å±ËÏ¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤ë»²²ÃÉ¸½àµ­Ï¿¤òÆÍÇË¤·¾å°Ì2Ì¾¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê34¿Í¡ÊÃË»Ò19¿Í¡¢½÷»Ò15¿Í¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û34ºÐ¡¦ÎëÌÚÁïÈþ¤ÏÊ¿±Ë¤®3¼ïÌÜ¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀÌÜ»Ø¤¹¡×18ºÐ¡¦À®ÅÄ¼ÂÀ¸¤Ï¡Ö3¼ïÌÜÁ´¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ú¶¥±ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½È¯É½¡Û¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™3Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê