¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê14¡Ë¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÆ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î½¤Î»¼°Á°¤Ë¡ÄÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÆ¬¤Î¹ü¤Ê¤É¤òÀÞ¤ë½Å½ý ÁáÄ«¤ÎÄÌ³Ø»þ¤Ë ´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»Ô ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤¹¤®ÅÚ´ô»Ô²¼ÀÐÄ®¤Ç¡¢»ÔÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É