¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë4·î1Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤Î¡ÖPLAYERSCOLLABMENU¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾Àî¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÌ¾»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¤ß¤«¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖW¥«¥ë¥Ó¤È³ÑÀÚ¤êµí¥¿¥ó¤ÎÆù»°ËæÐ§¡×¤Ê¤É·×3¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¡ÖPLAYERSCOLLABMENU¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿·¿ÍÁª¼ê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼