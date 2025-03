先日、プロモーション来日を果たしたばかりのマイケル・シェンカーも2年ぶりに<Monsters of Rock Cruise>フェスティバルに出演した。UFO時代の名曲を豪華ゲストとコラボした『My Years With U.F.O.』アルバムを2024年9月にリリースしたマイケル・シェンカーは、リリースツアーのシンガーにはエリック・グロンウォール(ex H.E.A.T , ex スキッド・ロウ)が発表されているが、今回のクルーズフェスはロビン・マッコーリー(Vo)で