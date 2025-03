ONE OK ROCKが、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を4月30日にリリース。また、あわせて本作のティザー映像も公開された。 (関連:【映像あり】ONE OK ROCK、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』ティザー映像) 本作には、自身最大規模となったワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WO