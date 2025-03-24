¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¡á£²£±Æü¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¥ª¥¿¥ï/Blair Gable/Reuters via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï£²£³Æü¡¢£´·î£²£¸Æü¤ËÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥¤¥â¥óÁíÆÄ¤òË¬Ìä¤·¡¢µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï£²£³Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëËÇ°×ÀïÁè¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¥«¥Ê¥À¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ½è¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌòÎ©¤Ä¿·¤·¤¤¥«¥Ê¥À·ÐºÑ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÇÁ°