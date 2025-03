【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ONE OK ROCK、ライブ映像作品のティーザー映像も公開! ONE OK ROCKが、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を4月30日にリリースすることが決定。併せて、ティーザー映像も公開された。 本映像作品には7都市8公演、19万人を動員した、自身最大規模となったワールドツアー『ONE OK ROCK 2024