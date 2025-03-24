¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê24Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î6¿ÍÌÜÁè¤¤¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯·èÃå¤¹¤ë¡£Í­¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢Á°ÅÄ½ã¤¬³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆâÄê¡£»Ä¤ê1ÏÈ¤òÅìÉÍµð¤ÈÂçÄÅÎ¼²ð¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÅìÉÍ¤Ï7²óÅÓÃæ6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂçÄÅ¤Ï26Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹­ÅçÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤ËÀèÈ¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ï5