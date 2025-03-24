²­Æì¾°³ØÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÎÏÅê¤¹¤ë²£ÉÍ¡¦±üÂ¼Íê¡á¹Ã»Ò±à²£ÉÍ¤¬·×24°ÂÂÇ¤ÎÂÇ·âÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£°ì²ó¤Ë°¤ÉôÍÕ¤Î3ÅÀËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ï°¤ÉôÍÕ¡¢±üÂ¼Íê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£»³ÏÆ¡¢±üÂ¼Íê¤é5¿Í¤Î¾®¹ï¤ß¤Ê·ÑÅê¤ÇÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£²­Æì¾°³Ø¤Ï»°²ó¤ËÈæ²Å¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿È¬²ó¤Ï¸åÂ³¤¬ËÞÂà¡£Áê¼ê¤ò¾å²ó¤ë13°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ¤ËÇÔ¤ì¡¢°ú¤­ÍÈ¤²¤ë²­Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¡á¹Ã»Ò±à