23Æü¤Ë²¬»³»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¡¢24Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤À¡£»³¤¹¤½¤Î½»Âð¤äÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Ë¤âÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¡¢¾ÃËÉ¤È¼«±ÒÂâ¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ë¤È23Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¶ÌÌî»Ô¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó250¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢»³¤¹¤½¤Ë¤¢¤ë½»