¡Ú¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë Ë¢¸ÑÎµ ¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡ÚÉü¹ïÈÇ¡Û¡Û 9·î25Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§16,500±ß ¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ó¥ë¥Àー ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥â¥Ç¥ë Ë¢¸ÑÎµ ¥¿¥Þ¥ß¥Ä¥Í¡ÚÉü¹ïÈÇ¡Û¡×¤ò9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï16,500±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥ê&#125