AKB48¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÕÉþ¤òÃå¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¸þ°æÃÏ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È½ÕÉþÃå¤ì¤Æ¥¦¥ì¥·¡¼¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤éÉ÷¶¯¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¸þ°æÃÏ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿½Õ¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á