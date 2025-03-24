Shinichi Uchida¡ÎÅìµþ£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÀÍÛ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£²£´Æü¡¢³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡Ê£Ò£Ï£Å¡Ë²þÁ±¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²£°£²£¸Ç¯£³·î´ü¤Þ¤ÇÏ¢·ëÁí´Ô¸µÀ­¸þ¤Ç£±£°£°¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡Ê£Ä£Ï£Å¡Ë£µ¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÏÂ³¤±¤ë¡££²£µÇ¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£´£°±ß¤«¤é£±£µ£°±ß¤ËÁý³Û¤¹¤ë¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£±£¹£°±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ£¸£°±ß