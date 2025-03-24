Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À­¤«¤é¸½¶â¤äÏÓ»þ·×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢25ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ£ÈøÂç¼ùÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·1·î¡¢½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾¤ÎÏ©¾å¤Ç51ºÐ¤Î½÷À­¤«¤é¡¢»þ²Á¤ª¤è¤½30Ëü±ß¤ÎÏÓ»þ·×¤ä¸½¶â¤ª¤è¤½3Ëü±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ£ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ïµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À­¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤­¡¢ÄÉ¤¤È´¤­¤¶¤Þ¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ