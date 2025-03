ONE OK ROCKが、ライブ映像作品『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR at AJINOMOTO STADIUM』を4月30日にリリースすることを発表した。◆ONE OK ROCK 動画本映像作品には7都市8公演、19万人を動員した、自身最大規模となったワールドツアー<ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR>の味の素スタジアムのライブの模様が収録されている。初期の楽曲から、ニューアルバム『DETOX』に収録されている最新の楽曲までを網羅した