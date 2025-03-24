¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/24¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö½Ë¡ªÊüÁ÷1500²ó ¥¢¥É³¹30¼þÇ¯SPECIAL¡×¡Ê18»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é¡¦10ºÐÅö»þ¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é»þ¤Î±ÇÁüÏÃÂê¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷1500²ó¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢30Ç¯Ê¬¤Î±ÇÁü¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÊüÁ÷¡£¡Ö¶öÁ³±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥­