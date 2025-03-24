¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/24¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¡Ê¡Öo¡×¤Î¾å¤Ë¡Ö¡¾¡×¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¤¬3·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²áµî¶¦±é¤Î¤¢¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKoki,¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Æ¬´ó¤»¹ç¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Koki, ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó2»þ´ÖSP¡×¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿Koki,¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥É¥­¥É¥­¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Î¾Ð´é¤Î2