ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÂçºßÅì¾®³Ø¹»¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ùÆ¸¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçºßÅì¾®³Ø¹»¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂ´¶È¼°108¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâÂçÊ¬»ÔÆâ¤ÇµîÇ¯19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¹» ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçºßÅì¾®³Ø¹»¤ÏÂçºßÃÏ¶è¤Î¿Í¸ýÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçÊ¬»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤Ï³«¹»¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6Ç¯108¿Í¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼°¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢Ãæ¸¶ÍÛ»Ò¹»Ä¹¤¬°ì