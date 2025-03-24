´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ë´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë¼óÁê¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤Ç·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï24Æü¤ËÁÊÄÉ¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï24Æü¡¢´Ú¼óÁê¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ò´þµÑ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¼óÁê¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ¸å¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µîÇ¯12·î¤ËÈó¾ï²ü¸·¤ÎÀëÉÛ¤ò¡ÖÖó½õ¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¡Ë¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ÇÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´þµÑ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ºÛÈ½