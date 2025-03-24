timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ä¥Þ¥â¥ê¡ÖGABA100¿ç³è¥Ó¥Í¥¬¡¼¡×¿·¥Æ¥ì¥ÓCMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£timelesz¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤â¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤ËÂç¤­¤Ê²ñ¾ì¤äÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥é