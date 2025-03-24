²¬»³»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Î¸½¾ì24Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í 23Æü¸á¸å¡¢²¬»³»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ï¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿24Æü¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£ ²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ç¡¢Æî¶è¤ÎË°±º¤ÈµÜ±º¡¢¶ÌÌî»Ô¤Î°ìÉôÌó250ha¤¬¾Æ¤±¡¢½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë¹ç¤ï¤»¤Æ6Åï¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 24Æü¤Ï¼ÖÎ¾67Âæ¡¢¥Ø¥ê6µ¡¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤éÌó200¿Í¤Ç¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¬»³»Ô¤ÎÂç¿¹»ÔÄ¹