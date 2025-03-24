¡Ö¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÇÀ¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëAGRIKO¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£AGRIKO¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÇÀË¡¤Ç°é¤Æ¤¿¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥á¥º¥à¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤¡×¤¬¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù ¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¥á¥º¥à¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥É¡¦¥Õ¥ê¥å¥¤  Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÁÄó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥Ë¥ó