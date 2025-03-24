¡Ö¥Õ¥é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é163Ëü4600±ß¤Î»ØÎØÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ø°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ù¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÏÃÂê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¡¦¥ê¥Á¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤â¤È¤¦¤È¤¦·ëº§¤«¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶ÌºÕ¡£¤·¤«¤â¡¢¥ê¥Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó