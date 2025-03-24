Æî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¸øÇ§¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀÅÄ¤æ¤«¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤¬23Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÍÆü»Ô¸ø³²¤ÎÎò»Ë¤È¶µ·±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢2015Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»ÍÆü»Ô¸ø³²¤È´Ä¶­Ì¤Íè´Û¤Î³«´Û10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿ÂÀÅÄ¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥µ¥Õ¥¡¥ê¥¬¥¤¥É¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2016Ç¯¤«¤é¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤Î¥¬¥¤