¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬¡¢3·î21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½Õ²Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´¤Æ¥¹¥Æ¥­¤Ç¤¹¡×ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿½Õ²Æ¥³ー¥Ç º£²ó¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJOSEPH¡Ê¥¸¥ç¥¼¥Õ¡Ë¡×¤ÎPRÆ°²è¤Ç¡¢½Õ²Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶ー ¥È¥é¥¦¥¶ー