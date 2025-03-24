¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç±¿Å¾µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦e¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖGRANTURISMO¡Ê¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ë¡×¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢22Æü¤Ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¡¢e¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë»°½Å¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀî´îÅÄµ×²ñÄ¹¤¬¡ÖºÇ¶¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡Âç²ñ¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î17Å¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÈÌ¤È¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÉô