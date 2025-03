HBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US シーズン2』が、4月14日の10時00分から、動画配信サービス「U-NEXT」で日米同時独占配信される。本作のキーアートおよびシーズン1のおさらい動画が公開された。【動画】エリー目線で振り返る『THE LAST OF US』シーズン1本作は、2013年にPlayStation3用ゲームとして発売されたパンデミックで文明崩壊したアメリカを舞台にしたサバイバル・アクションゲーム「The Last of Us」をベースに、