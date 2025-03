THE RAMPAGEの藤原樹が主演を務めるオリジナルショートドラマ『欲望(蜘蛛の糸のように)』が、4月4日に日本映画専門チャンネルにて放送される。THE RAMPAGEの川村壱馬、RIKU、吉野北人が主演した映画『MY (K)NIGHT マイ・ナイト』や、横浜流星主演のABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の中川龍太郎が監督を務めた。神田(藤原樹)は、恋人の路美(伊藤万理華)と一緒に街を出ようとするが、