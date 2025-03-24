Äá²¬¿µÌé¤Î2025Ç¯ÆüËÜ¥Ï¥àÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡Ê¸åÊÔ¡ËÁ°ÊÔ¡§Äá²¬¿µÌé¤¬2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¿·ÀïÎÏ¤ò¿ÇÃÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡äºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²°Ì¤Ë13.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©Äá²¬¿µÌé»á¤Ëº£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó20¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄÃæÀµµÁphoto by Koike Yoshihiro¡ÚÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤È¤âÂç½¼¼Â¡Û¨¡¨¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë12