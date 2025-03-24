¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤è¡£¡ÊÈà¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ë¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤é¡×¡½¡½¤¢¤ëÃË¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿21ºÐ¤Î½÷À­¡£¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤ËºÇ°­¤Î·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£2014Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½ô²¬¹¨¼ù»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¼ÂÏ¿ À­ÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë ÎÄ´ñ»ö·ïÊÔ¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó