ファームウェアのアップデートをしたせいで20万円近いサウンドバーが完全に故障したという報告が相次いだことを受け、サウンドバー開発元のSamsungが問題を認め、謝罪しました。Samsungは無償修理を約束していますが、物理的な修理が必要なようです。Samsung admits its bad software update bricked a lot of soundbars | The Vergehttps://www.theverge.com/news/634052/samsung-soundbar-bricked-repair-software-updateSamsung