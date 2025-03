Googleマップには、ロケーション履歴に基づいてユーザーが過去に利用した経路やルート、訪れた場所を振り返ることができる「タイムライン」という機能が存在しています。ユーザーによってはタイムラインに過去10年以上分の移動履歴が保管されているのですが、このタイムラインデータがGoogleのミスで削除されてしまったことが明らかになりました。Google confirms it deleted Maps Timeline data for some | The Vergehttps://www.