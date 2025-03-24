24ÆüÄ«¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤Î½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬¾¾ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£24Æü¸áÁ°6»þ¤¹¤®°ÂÆÞÌî»Ô»°¶¿¾®ÁÒ¤Ë¤¢¤ëÌ§±ºµªÍº¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ç¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤òÁ´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¾¾ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì