¥¤¥é¥¯¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤«¤é2022Ç¯°Ê¹ß¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Þ¤Ç¡¢Ê¶ÁèÃÏ¤äÀïÃÏ¤ÎÊóÆ»¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤ëµÜÅèÌÐ¼ù»á¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë°¦¹¥²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÅèÌÐ¼ù¤µ¤ó¤¬À½ºî¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë2µ¡¡Ø¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡11·¿¡Ù¤È¡Ø»°¼°ÀïÆ®µ¡¡ÖÈô±í¡×¡Ù¡ö¡ö¡ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ±¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö°å¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤â¥×¥é¥â¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥×¥é¥âºî¤ê¤ò¤³