¥¢¥á¥ê¥«È¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMERRELL¡Ê¥á¥ì¥ë¡Ë¡×¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥½¨¡£¤½¤ó¤ÊMERRELL¤¬¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ØSPEED ARC MATIS¡Ù¤Î2¼ï¥â¥Ç¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éMERRELLÄ¾±ÄÅ¹ÊÞÁ´Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖMERRELL¡×¤ÎÍú¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¿·ºî¥â¥Ç¥ë2¼ï1981Ç¯¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ö¡¼