ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢£³£¶ºÐ¤Î½÷À­¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÑ¾®ËÒ»ÔÂçÄ®£±ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»¤Ç¤¹¡££³·î£²£´Æü¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î°û¿©¶È¡¦ÅÚÅÄÀé¿Ò¤µ¤ó£³£¶ºÐ¤¬¡¢ÀéºÐÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÑ