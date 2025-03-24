¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô°Ê³°¤ÎµÁÌ³¶µ°é¹»¤Ç¤ÏÌó3800¿Í¤¬°ÛÆ°¤·¡¢¿·ºÎÍÑ¹»Ä¹¤Ï81¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¿·³ã¸©¤Î¸øÎ©µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î°ÛÆ°¿Í¿ô¤Ï3823¿Í¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¼«Âð¤Î¤¢¤ë¶µ¿¦°÷¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇÛÃÖ¡£¾ðÇ®¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¿Í¤òºÎÍÑ¡£ÁÏ°Õ¤¢¤Õ¤ì³èÎÏ¤Î¤¢¤ë³Ø¹»±¿±Ä¤ª¤è¤Ó³Ø¹»²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Á´¸©Åª¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£²ó¤Î°ÛÆ°Êý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£