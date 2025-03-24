¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÈÃæÅù¶µ°é³Ø¹»Åù¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÛÆ°µ¬ÌÏ¤ÏÌó1000¿Í¤Ç¡¢¿·ºÎÍÑ¤Ï77¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆÇ¤ÍÑ¶µ¿¦°÷¤Î°ÛÆ°¤Ï228¿Í¤Ç¡¢Âà¿¦85¿Í¡¢ºÎÍÑ93¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¿·³ã¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç¿Í»ö°ÛÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï1017¿Í¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¿·¿Í¤òºÎÍÑ¡¦ÅÐÍÑ¤·¡¢À¶¿·¤Îµ¤É÷¤òÆ³Æþ¡£¶µ¿¦°÷¤ÎÅ¬ºàÅ¬½ê¤Î¿Í»öÇÛÃÖ¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¸©Åª»ëÌî¤«¤é¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÛÆ°Êý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£