2022年10月に発表され、2025年3月にはゲーム内容などの詳細が公開されたホラーゲーム「サイレントヒル f」が、オーストラリアのレーティング審査機関・Australian Classificationによって「Refused Classification(分類を拒否)」と判断されました。これにより、オーストラリア国内において「サイレントヒル f」はレーティングの付与が認められず、販売が禁止されました。Silent Hill f has been pre-emptively banned in Australia