»ëÄ°¼ÔÎ¨¤ÏÍî¤Á¤Æ¤â»ëÄ°¼ÔÁØ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²óÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤â12.6%¤ÈÎòÂåºÇÄã¤òµ­Ï¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÄã²¼¡£º£¤â10%Âæ¤ò¹Ô¤­Íè¤·¡¢Äã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬SNS¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÌ¾Î¡¦ÄÕ½Å¡Ë±é¤¸¤ë¼çÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¡ÔÂç²Ï¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»¦È²¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡Õ¡ÔÉð»Î¤è¤ê¹¾¸Í