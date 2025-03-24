USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.577.9310.727.63 1MO9.948.0010.647.33 3MO10.107.5010.467.31 6MO10.027.4110.337.48 9MO9.977.4010.257.65 1YR9.827.4010.177.74 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.659.406.54 1MO10.299.686.73 3MO10.479