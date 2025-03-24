ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô24¡Ë¤Ï23ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢»ÔµÄ¤Î¿·¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿·´é¤ÎÅ·Ìî²ÂÆà»á¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÆüÍ­¸¢¼Ô¿ô¤Ï10Ëü1396¿Í¤Ç¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï44¡¦87%¡ÊÁ°²ó40.18%¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¸½¿¦20¿Í¡¢¿·´é14¿Í¤Î34¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³«É¼ºî¶È¤¬Ä¹°ú¤­¡¢ÆÀÉ¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Ï24Æü¸áÁ°1»þ23Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¢£¾®¶â°æ»ÔµÄÁª¤Î³ÎÄêÆÀÉ¼¸õÊä¼ÔÌ¾Ç¯ÎðÀ¯ÅÞÆÀÉ¼¿ôÅ·Ìî²ÂÆà34¹ñÌ±¿·Åö