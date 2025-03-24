広瀬すずが主演するドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（TBS系）の第9話が、21日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘・山下心麦（広瀬）が、遺された手紙を手掛かりに真相に迫るヒューマンクライムサスペンス。心麦は松風（松山ケンイチ）と鳴川（間宮啓行）と共に、手紙に書かれていた最後の人物“廣島育美”のもとへ。一方、刑事・赤沢（藤本隆宏）は