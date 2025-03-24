¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥á¥í¥¦¹ñËÉÁê/EMatias Chiofalo/Europa Press/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï£²£³Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥á¥í¥¦¹ñËÉÁê¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤³¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸»ºÅª¤ÇÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥á¥í¥¦»á¤Ï¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¹ñÌ±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²¤½£Á´ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î¸øÀµ¤Ç±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò³Î