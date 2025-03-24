È¿¼Ò²ñÅª¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤¬·õ¤¬Êö¤À¡£ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬µá¤á¤¿²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¸«ÄÌ¤·¡£½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¯²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤ë¸ø»»Âç¤À¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âµç¤¹¤ë¶µÃÄÂ¦¤ÏºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÁè¤¦¹½¤¨¤À¤¬¡¢°­¤¢¤¬¤­¤Ï¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛµìÅý°ì¶µ²ñ¿®¼Ô¤¬ÅÔµÄÁª¤ËÂçÎÌ½ÐÇÏ¾ðÊó¡Ä¼«Ì±ÅÞ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢²ò»¶Ì¿Îá¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÃÇËöËâ²ò»¶Ì¿Îá¤Ë¸þ¤±¤¿¤ªÁ·Î©¤Æ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸