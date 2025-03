韓国で、期待の7人組ボーイズグループ「NEW BEAT(ニュービート)」がデビューする。24日午後6時に各種オンライン配信サイトで、初のフルアルバム「RAW AND RAD」を発売し、公式デビューする。韓国メディア「電子新聞」は24日「NEW BEATは新人グループとしては破格。先行公開曲2曲を含むフルアルバムを発売する。また、(音楽専門チャンネル)Mnetグローバルデビューショー『Drop the NEW BEAT』と(韓国3大地上波テレビ局の1つ)S