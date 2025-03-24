◆オープン戦ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２３日（日本時間２４日）、オープン（ＯＰ）戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。第３打席でテーラーが代打で出され、途中交代となった。試合前にはトラウトら古巣の元同僚とハグする場面も見られた大谷。エ軍先発は昨季６勝でレギュラーシーズンでは対戦経験のない