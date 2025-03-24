◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2025年3月23日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が23日（日本時間24日）、古巣エンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球、第2打席は二ゴロに倒れ、1打数無安打1四球で途中交代した。27日（同28日）からはタイガースと米本土開幕3連戦が行われる。今季オープン戦も含めてドジャースタジアムでの初打席。大谷が打席に向かうとファンから大きな歓