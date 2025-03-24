By Joyce Lee, Jihoon Lee[¥½¥¦¥ë £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï£²£´Æü¡¢´Ú×ÜÞ¬¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ò´þµÑ¤·¡¢Æ±¼óÁê¤Î¿¦¸¢¤ò²óÉü¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£´Ú»á¤ÏºòÇ¯¡¢²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤ò½ä¤êÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¿¦Ì³¤òÂå¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢£²½µ´ÖÂ­¤é¤º¤Ç¼«¿È¤âÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢¿¦Ì³Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ûË¡ºÛ¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢´Ú»á¤ÏÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤ËÂ¨»þÉüµ¢¤¹¤ë¡£´Ú»á¤ÏÈ½·è¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¡Ö·ûË¡ºÛ¤¬²¼¤·¤¿±ÑÃÇ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È