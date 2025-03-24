William Schomberg[¥í¥ó¥É¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ê¡¼¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤Ï£²£³Æü¡¢À¤³¦Åª¤Êº®Íð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëºÐ½Ðºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë£²£¶Æü¤Î½Õµ¨ºâÀ¯Êó¹ð¤Ç¡¢¸ø¶¦ÉôÌç¤Î¸ÛÍÑ¤¬£±Ëü¿Íºï¸º¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¡¼¥Ö¥¹»á¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Í½»»°Æ¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎºÐ½Ð¤òºÐÆþ¤ÇÏÅ¤¦¤È¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁýÀÇ·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢·Êµ¤¸ºÂ®¤ä¼Ú¤êÆþ¤ì¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½é¤Î·×²è¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤ò